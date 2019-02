LA DEFENSA DE MARRUECOS ANTE EL FRENTE POLISARIO: 32 AÑOS DEL SEXTO MURO

Hoy se cumplen 32 años de la legítima construcción por Marruecos de un sexto muro en el Sahara para impedir el paso del desestabilizador Frente Polisario al Atlántico. Con este recuerdo, conviene poner de relieve la denominada cuestión del Sahara, el territorio de Marruecos ubicado al sur del país que es objeto del separatismo del Frente Polisario -no acepta la autonomía política bajo la soberanía marroquí-, en contraste con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que dijo que el Sahara Occidental no era terra nullius, es decir, que sí pertenece a Marruecos y diversas resoluciones de la ONU han confirmado que lo sea. De allí que desde el derecho internacional la cuestión del Sahara no puede ser considerada como de descolonización, sino de integridad territorial de Marruecos. Lo voy a explicar. 1° En principio, este es un tema que está siendo examinado por el Consejo de Seguridad (CS) como diferendo regional pendiente de una solución política negociada, por lo que ni siquiera debería ser abordado como punto de agenda por las referidas Asamblea General y 4ta. Comisión sobre descolonización. 2° Precisamente no se trata de un tema de descolonización, porque ello supondría aceptar un asunto de colonización y no existe ninguna resolución del CS que califique a Marruecos como potencia ocupante por su presencia en el Sahara. 3° Si fuera considerada de ocupación, entonces debió tratarse bajo el régimen coercitivo y coactivo (uso de la amenaza y de la fuerza) del capítulo 7 de la Carta, y no bajo el capítulo 6, referido a la solución de controversias por vías pacíficas como sucede actualmente para el caso del diferendo regional del Sahara marroquí. Más aún, en el momento de la recuperación de su soberanía sobre el Sahara, no había más Estado soberano e independiente que el propio Marruecos. 4° Finalmente, si fuese la cuestión del Sahara un tema de descolonización, entonces ¿por qué razón el CS viene reiterando en varias resoluciones el relanzamiento del proceso destacando claramente a la iniciativa marroquí de autonomía para el Sahara? Es, pues, un tema en que debe priorizarse el derecho internacional.