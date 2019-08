LA DERECHA BRASILEÑA VS. LA IZQUIERDA ARGENTINA

El resultado de las primarias argentinas que ha puesto en posición expectante al candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, para convertirlo en presidente de su país el próximo 27 de octubre -lo que significaría la temprana sepultura política del actual mandatario Mauricio Macri-, ha provocado una frontal reacción del ultraconservador jefe de Estado del Brasil, Jair Bolsonaro, que no ha dudado en advertir que la eventual victoria del delfín de la expresidenta Cristina Fernández sería un desastre económico para los argentinos, como el que padecen los venezolanos. Está claro que Bolsonaro le tiende la mano a Macri, pues no desea mantener relaciones con un eventual gobierno argentino adicto al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, su mayor enemigo político, que hoy se encuentra preso por obra y gracia de su actual ministro de Justicia y otrora juez, Sergio Moro.

Es probable que el fuego cruzado entre la ultraderecha brasileña y el izquierdista kirchnerismo argentino, sostenido por las bases del histórico peronismo, se intensifiquen. Argentina tiene una relación de dependencia económica respecto del Brasil inobjetable y mirando en pocos meses a gobernantes incompatibles y sin química, los presagios para las vinculaciones bilaterales no son los mejores. Bolsonaro va a apoyar para que Macri no sea derrotado. No parece tarea fácil, si miramos objetivamente la tendencia donde un sector del electorado argentino lo repudia; además, la situación en Brasil en los 8 meses que lleva al frente del gobierno no han resultado tan políticamente holgados para el mandatario brasileño que enfrenta a la oposición brasileña, que no bajará la guardia hasta lograr volver a hacerse del poder y con ello sacar de la cárcel a Lula, el líder histórico del Partido de los Trabajadores. Está claro que la coyuntura en Argentina, que llevaría otra vez al poder a los políticos populistas que arruinaron la economía del país, es aprovechada por los progresistas brasileños promotores de una de las mayores desaceleraciones de la historia económica del gigante sudamericano. Con el eventual desenlace argentino, la izquierda latinoamericana podría comenzar a recuperar espacios -lo ha conseguido en México-, lo que sería lo mismo que aceptar la poca permanencia de la derecha en el poder político en la región. Veremos.