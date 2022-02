Después de Lima, es en el centro del país donde existe más rechazo a la gestión del presidente Pedro Castillo, según la última encuesta de Ipsos. En esta zona geográfica en la que se gestó y desarrolló Perú Libre, el partido de gobierno, es evidente la desazón de la gente. Se siente estafada, no solo por la falta de acción para resolver sus problemas, sino por la repartija de puestos en el Estado. Por eso la desaprobación al Jefe de Estado sigue en alza.

Los ministros y funcionarios nombrados son conocidos en el centro del país y no por sus altas cualidades para los puestos sino por ser incondicionales del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Incluso un veterinario de los perros de éste es ahora asesor en el Ministerio de Salud.

Por eso no es raro que el congresista Waldemar Cerrón haya dicho que “no importa si sabe o no el ministro Condori, lo importante es que trabaja”. Esta es toda una declaración de intenciones. No interesan los méritos o la capacidad en el Gobierno. Esto simplemente le genera más dificultades al Ejecutivo para generar consenso. Si está descolocado internacionalmente, le va peor en el frente interno, donde está muy deslegitimado. Es evidente que estos nombramientos contribuyen a caldear los ánimos en el país y ello genera más problemas de gobernabilidad e inestabilidad.