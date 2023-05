En el numeral 82 del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señala (…) “La CIDH reitera su firme condena a todo tipo de violencia, en particular, la ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la que ocurre al margen del derecho a la protesta o manifestación pacífica”

La misma comisión reconoce que el uso de fuerza excesivo es condenado sea realizado por los efectivos que custodian el orden como por los protestantes, es decir que para la Comisión, todo tipo de violencia excesivo es condenable, con lo cual coincidimos; sin embargo, debemos precisar que no se puede meter en el mismo saco a quienes por mandato constitucional preservan el orden, respecto de quienes confunden el derecho a la protesta con vandalismo y actos terroristas, se tiene que distinguir la paja del trigo.

En el punto 288 de la sección Conclusiones y recomendaciones del citado informe, la Comisión señala: (…) “se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.

Es decir, que para la Comisión los actos de violencia aun cuando no tengan protección derivada del derecho a la protesta, su represión, merece la sanción de aquellos que tratan de combatirla. La Comisión al no precisar qué acto de violencia como expresión del derecho a la protesta merece protección y cual no, hace entrever que quemar a un policía, bloquear carreteras, destrozar comisarias, atentar contra aeropuertos, etc, no se condice con el derecho a la protesta, pero en la lógica de la Comisión quienes tratan de poner orden o evitar tales actos tienen responsabilidad y por tanto son pasibles de sanción.

Resulta alarmante que un organismo miembro del sistema de defensa de los derechos humanos, avale la violencia y pretenda sancionar a quienes la combaten, deforman su rol privilegiando ideologías allegadas al terror, otorgando autoridad a radicales perdiendo oportunidad de dar un mensaje pacificador.