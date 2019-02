LA DISUASIÓN EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD

El reciente desplazamiento por EE.UU. de su portaaviones Abraham Lincoln y otras naves de guerra hasta las costas de la Florida con el objeto de advertir al régimen de facto de Nicolás Maduro sobre las consecuencias de impedir el ingreso de ayuda humanitaria en el país y, en definitiva, dejar el poder, y la reciente declaración rusa de apuntar sus misiles hacia el territorio estadounidense si Washington emplaza los suyos en Europa hay que tratarlos con pinzas. Lo voy a explicar. La disuasión es la capacidad de provocar miedo en el otro, persuadiéndolo hacia una determinada conducta que deliberadamente se quiere. Ahora bien, disuadir no es fácil. No es verdad que por tener más poder militar, siempre se logrará intimidar al oponente. Por ejemplo, Chile cuenta numéricamente con una capacidad armamentística mayor que nuestro país y no le sirvió de nada para disuadir que el Perú lo demande ante la Corte Internacional de Justicia por la entonces controversia jurídica de delimitación marítima, oleada y sacramentada por el fallo del tribunal el 27 de enero de 2014. Para disuadir, los Estados que lo hacen deben valerse de otras variables además de solamente la militar. Por ejemplo, las sanciones económicas son clave en la ecuación para lograrlo. El régimen de Kim Jong-un decidió acercarse a EE.UU. no precisamente porque Washington mantuviera una de sus más poderosas flotas en las costas de la península coreana, sino porque le cayó una avalancha de sanciones financieras por realizar ejercicios nucleares y que llevó a un estado agónico a Pyongyang. Para disuadir también será importante que los Estados poderosos no abusen ni hagan alarde retórico ni visual de sus capacidades para amenazar, sobre todo si no están convencidos de ir más allá de la disuasión. Cuando eso pasa, la disuasión puede perder fuerza y hasta jugar en contra del Estado amenazante y terminar empoderando al amenazado. Por ejemplo, Washington debe cuidar esta última situación con el país llanero. Cuando se disuade, se tiene claro el objetivo esperado. Washington y Moscú saben hacerlo desde los tiempos de la Guerra Fría como un arma de sus políticas de seguridad.