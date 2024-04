¿Alguien se ha preguntado por qué el transporte urbano es diferente en Lima y otras provincias? Es como si curar una gripe en un hospital fuese distinto en la capital y las regiones, con tratamientos diversos para el paciente. ¿No sería conveniente que exista una autoridad que rija los lineamiento a nivel nacional?

En Lima existe la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ente técnico adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que regula el sector de manera particular; mientras en provincias cada municipalidad provincial y distrital hace lo que cree conveniente sin pensar en el bien común. Es decir, puedes pasar de un distrito a otro y las reglas cambian.

Si bien la descentralización trajo consigo cierta independencia administrativa en regiones para poder brindar servicios, los alcaldes no tienen un equipo técnico capaz para ofrecer un transporte de calidad. Por ejemplo, en ciudades grandes como Trujillo y Piura todavía están en la edad de la carcocha, con un desorden que atenta la salud física y mental de los ciudadanos.

Desde hace algunos años existe un plan de movilidad urbana por parte del ministerio del sector para darle viabilidad a proyectos de desarrollo en el transporte masivo. No obstante, estos no han tenido un impacto positivo en las ciudades escogidas, como Trujillo, siendo un fracaso las ciclovías porque no existe cultura al respecto.

Si bien el Perú tiene una geografía heterogénea, considero que debería haber una hoja de ruta sobre el transporte urbano, que promueva la macromovilidad, el uso de energías renovables, la interoperabilidad en el pago del servicios y la innovación tecnológica. Lamentablemente, estamos alimentando la informalidad sin la regulación del sector en provincias.