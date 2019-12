Ante las enormes dificultades políticas, económicas y morales por las que viene atravesando el país, muchos piensan que el 2020 sólo nos deparará “más de lo mismo”. Por mi parte, prefiero invitarlos a empezar el nuevo año con la esperanza de saber que el futuro del Perú no depende sólo de quienes tienen el poder político o económico, sino de cada uno de los peruanos, y de que no se trata de lograr únicamente el progreso material, como si el ser humano fuera sólo materia, sino de procurar el desarrollo integral de cada persona y del conjunto de la nación. Para eso no bastan el crecimiento económico o el cambio de las estructuras, como afirman diversas corrientes materialistas, sino que es necesario que cada uno de nosotros use rectamente la libertad para adherirse al bien y, de esa manera, seamos capaces de superar el individualismo exacerbado, que está en el origen de la mayoría de los males que afligen al Perú, y pasemos al “ser para los demás”.

Ciertamente la esperanza que propongo se vería prontamente defraudada si nos apoyáramos sólo en nuestra buena voluntad, nuestra inteligencia, nuestras energías o estrategias humanas. Los intentos de sustituir el reino de Dios por el reino del hombre, tan en boga en el siglo veinte, sólo han llevado al dominio del más fuerte sobre el más débil y a la pérdida del verdadero sentido de la vida. En cambio, si ponemos nuestra esperanza en Dios, podremos perseverar en el proceso. Si así lo hacemos, podremos experimentar que la justicia y el amor no son ideales inaccesibles sino fundamentos a nuestro alcance para vivir mejor.