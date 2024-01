Hace unas semanas recibí la llamada de una persona que se identificó como exalumno y seguidor de la obra de su maestra Paquita Magdalena Vexler Talledo. Era Rubén Quiroz Ávila, editor del libro “El Más Grande Timbre. Filosofía escrita por mujeres”. Es una compilación de este docente sanmarquino. Me emocioné cuando me invitó a decir algunas palabras sobre mi hermana en la presentación del libro el viernes 26 de enero. Siempre he mencionado en la presentación de mis libros, y cuando he sido honrado con condecoraciones académicas, mi profundo amor por mi hermana a quien cada día extraño más.

Al presentar el texto de Paquita Magdalena, denominado “Filosofía y Metáfora” el editor del libro dice: “Mi maestra de Filosofía Peruana Paquita Magdalena Vexler Talledo (1943-2010) fue una atenta y paciente profesora de la UNMSM, que consagró su vida a la investigación y la educación. Era una profesional dedicada, persistente y comprometida con la enseñanza universitaria. Impulsó la creación de los institutos de investigación dedicados al pensamiento peruano; por eso, uno de sus aportes sobre las ideas en el Perú, como aquellos dedicados a Javier Prado y Mariano Iberico, son imprescindibles para los que queremos acercarnos a la filosofía peruana”.

Paquita Magdalena comenzó dedicándose a la educación para luego concentrarse apasionadamente en los estudios de Filosofía. Escribió muchos libros y textos sobre Filosofía muy valorados en el Perú y el mundo. No obstante, era una profesional de perfil bajo. Ya casi al final de su vida se interesó por los movimientos representativos de la universidad, a tal punto que a sus colegas y alumnos más cercanos en la dinámica de la Facultad de Letras de la UNMSM, les llamaban “Los Paquitos”.