La Fiscalía y los palos de ciego

No ha sido beneficioso el primer tramo de declaraciones obtenidas por la Fiscalía en Curitiba por estos días. El balance -al menos hasta ahora- parece insuficiente para las expectativas que existían con respecto a lo que se preveía iba a ser la caída inobjetable de los llamados “peces gordos” de este entramado judicial. Porque viajar hasta Brasil para deducir, a partir de lo dicho por Marcos de Queiroz Grillo, que el contrato para una conferencia de AGP fue simulado, o que las constructoras del consorcio para la Interoceánica Sur sabían del pago de sobornos, sabe a cumpleaños sin invitados, a novia plantada, a final de fútbol con estadio vacío. Queremos goles, que la Fiscalía haga su chamba, que cruce fuentes, que traiga pruebas, que muestre documentos, que investigue y no solo se remita a un Acuerdo de Colaboración para recibir los bocados que sobraron de la fiesta. Queremos que el MP no se contagie del temperamento abúlico, de la apatía, del impulso anémico de Germán Juárez Atoche. Queremos vibración, hallazgos, que el piso judicial se sacuda con movimientos telúricos de grado 9. No queremos a personas que no han sido funcionarios públicos con prisión preventiva por -supuestamente- obstaculizar a la justicia porque era lo único de lo que podían agarrarse para un encarcelamiento abusivo, ni prófugos expresidentes

libres por ingenua permisividad, ni a Odebrecht o clubes de la construcción licitando con el Estado como si sus delitos fuesen una fábula macondiana. Queremos el rigor que se merece el exministro de Transportes Carlos Paredes y su hermano José, los empresarios del Club, Horacio Cánepa y todos, todos los de más arriba. Y eso incluye a los que dicen que no estuvieron en ilícitas entregas de dinero.