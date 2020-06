China, la madre del cordero, mejor dicho, del murciélago que es considerado la probable fuente de la neumonía de Wuhan, acaba de declararse prácticamente limpia del Covid-19, la pandemia que nuestro país no puede frenar hasta ahora, a pesar de que actuó “temprano y decididamente”, según la OPS y la misma OMS. Las dos caras de una misma moneda.

¿Qué hizo mal Perú y cuál es el secreto de los asiáticos para estar en situaciones tan opuestas frente al coronavirus SARS-CoV-2? Algunos connacionales creyeron que los bonos eran la cura y siguieron abarrotando mercados. Otros se olvidaron de las mascarillas, el agua y el jabón (y ni hablar del gel antibacterial). Y el consiguiente aluvión de contagiados le quitó la bata blanca a un sistema sanitario precario, abandonado y obsoleto. La salud nunca fue prioridad para los gobiernos de turno.

En cambio, los chinos acataron inmediatamente los protocolos de prevención (y aquí no tiene nada que ver el régimen socialista imperante sino el miedo a la muerte), abrieron las arcas para levantar hospitales en un santiamén y se dio una disposición que marcó la diferencia: hicieron un exhaustivo seguimiento a los asintomáticos y a las personas de su entorno. He ahí el detalle. Hoy, con los ojos de dibujo manga, se jactan de ya no tener enfermos graves en su inmenso territorio.

Además, aquí el mal se acentúa inexorablemente porque, con la activación de varias actividades económicas, la gente ha salido despavorida a la calle, despojándose del dilema de morir de hambre en el cuarto que alquila, o arriesgarse a vender lo que sea y echarse el Covid-19 a la espalda. Muchos protegiéndose en forma adecuada y, otros, jugando a la ruleta rusa. Y cuidado que el Minsa se sinceró y ya habla de 14,000 muertos por el virus.