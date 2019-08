El Presidente en su soledad

La repentina partida de tres lugartenientes del Presidente mostró la soledad en la que se va quedando Martín Vizcarra. No lo percibe por ahora, ya que se siente acompañado por la calle y por ciertos medios. Sin embargo, hasta hace muy poco se sentía arropado por los gobernadores regionales, a quienes no tuvo mayor problema en alinear, como si fuera una formación de escolares, a su lado para emplazar al Congreso Nacional en televisión nacional. Hoy algunos de ellos incluso piden su cabeza y no pocos lo llaman “traidor”.

Y es que la realidad marca que se va quedando solo respecto de los que podrían defenderlo políticamente más adelante, cuando la calle se apacigüe en su consabida indiferencia. Aráoz, Bruce y Choquehuanca se jugaron varias veces por él, incluso en el desacuerdo evidente, y alejarlos es un error. Así lo fue también distanciarse en el pasado de Violeta y Sheput. Hablamos de alfiles que pueden entrar muy fuerte a la confrontación política y son, además, polifuncionales. Cuando sean otros los tiempos, ninguno de quienes hoy le piden cerrar el Parlamento sacará cara por él. Y los que se han ido apartando, se harán notar más.

Claro que habría sido más elegante que el paso al costado de Aráoz, Bruce y Choquehuanca se hubiese producido apenas empezaron las bravuconadas contra el Congreso o al menos cuando, hace menos de un mes, el Presidente decidió sin consultarles algo tan importante y trascendente como adelantar las elecciones generales. Su alejamiento hubiese sido interpretado como una protesta por el avasallamiento de las formas republicanas. Hoy se distancian coincidiendo con la negación de una licencia para un proyecto minero, lo cual hace parecer que solo reaccionaron cuando se tocaron intereses empresariales. No obstante, el hecho es que ya no estarán en el lado oficialista y eso debilita incluso más al Presidente. Ojalá no entre en desesperación y termine empeorando más las cosas con otra decisión desatinada que intente apagar un incendio con gasolina.