La “honestidad” de Susana villarán

El sábado último, los peruanos hemos sido testigos de uno de los hechos más patéticos de la política peruana de los últimos años: la confesión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien ha dicho, a pocas horas de que se decida si dictan prisión preventiva en su contra, que desde un principio supo que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS dieron irregularmente 10 millones de dólares para sus campañas contra la revocatoria y por la reelección.

Evidentemente, estamos ante una estrategia de defensa que busca llevar la responsabilidad de la señora Villarán solo al nivel político y al hecho de haber recibido aportes de campaña, algo que de por sí no está penado, quizá imitando a Lourdes Flores Nano. Creemos que la exburgomaestre está tratando de que la justicia olvide que las dos empresas mencionadas eran proveedoras de la municipalidad y que de por medio había millonarios contratos que finalmente se suscribieron.

Hay que tener en cuenta que la “confesión” de Villarán se produjo cuando ya no tenía escapatoria, debido a que hace pocas semanas los responsables de Odebrecht y OAS la habían delatado irrefutablemente. En verdad, la señora no ha dicho algo que el Ministerio Público no haya sabido. Ahí tenemos, pues, a quien se promocionaba como la “honesta”, la que iba a salvar a Lima de una “mafia”, la que decía que las acusaciones en su contra se debían a que era mujer.

La situación de la señora Villarán está en manos del Poder Judicial, luego de que el Ministerio Público pidiera 36 meses de prisión preventiva. Su situación es complicada, a diferencia de un personaje que pocos mencionan: Anel Townsend. En otros casos, la Fiscalía ha implicado hasta a secretarias y choferes, pero acá a quien fue jefa de la millonaria campaña por el “No” nadie la toca. ¿Por qué?