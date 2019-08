La igualdad avanza

La igualdad sigue avanzando en el Perú. Esta semana el Poder Judicial ordenó al Reniec que registre el matrimonio igualitario celebrado en Estados Unidos entre una pareja del mismo sexo. Es un momento histórico, pues es el tercer matrimonio de este tipo que es reconocido por nuestro sistema judicial en menos de dos años.

El Estado no tiene argumentos para oponerse. Los compromisos internacionales asumidos por el Perú, y los principios de igualdad y no discriminación expresados en la Constitución, tienen mayor validez que lo dispuesto por el Código Civil.

Sin embargo, como ya sucedió en los dos casos reseñados de Óscar Ugarteche y Susel Paredes, la Procuraduría del Reniec podría apelar la sentencia.

Personalmente, creo que no debería hacerlo por dos motivos. El primero es que no existe una obligación legal de apelar, pues en este caso los intereses de la institución no están en juego. El segundo es que si quedase consentida la sentencia, el Reniec podría al fin contar con un verdadero registro civil actualizado que responda a la realidad.

Las parejas del mismo sexo ya existen, han existido y seguirán existiendo siempre.

Las personas no van a dejar de hacer su vida en común por falta de un marco legal adecuado. Si queremos llegar al Bicentenario con un país más unido y sin ciudadanos

de segunda clase, debemos no solo reconocer los matrimonios de parejas del mismo sexo que se realicen en el extranjero, sino también facilitar que estos se realicen en nuestro país. Los ciudadanos peruanos no deben tener que seguir litigando para que el Estado reconozca esta realidad.