Lo peor que podía suceder en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, de la que salió oficialmente el 31 de enero de este año que se va, se ha desvanecido. En efecto, el reino de la longeva Isabel II, no podía apartarse definitivamente del mayor bloque económico a que ha podido llegar el viejo continente en su historia contemporánea, sin un acuerdo. Felizmente lo han conseguido y el propio primer ministro Boris Johnson lo anunció el jueves 24 de diciembre, en la víspera de la Navidad, y al final de una estresante jornada de negociación con Bruselas, sede de la Unión Europea. El acuerdo al que han llegado ambas partes, esto es, el RU y la UE, no es uno de salida porque Londres -repito- ya salió al comienzo de este año luego de que se consumara la voluntad política mayoritaria expresada en un referéndum en 2016 por el denominado Brexit o salida de la UE. Lo que acaba de acontecer ha sido un acuerdo para establecer el marco del nuevo relacionamiento entre el RU y la UE, que es distinto, pues no porque la nación anglosajona haya dejado de pertenecer a la Unión, deba congelar sus vinculaciones que, como sostienen todos, han sido de las mejores históricamente. Las negociaciones en las últimas horas, que deberán ser confirmadas por el Parlamento Europeo, seguramente la semana entrante, tuvo que superar, entre otros aspectos, la denominada gobernanza del acuerdo entre Londres y Bruselas, mostrando la mayor compatibilidad de un postacuerdo, hecho sin apremios, la igualdad de condiciones para ambas partes, lo que debía quedar sellado en sus términos, y, finalmente, el asunto de la pesca, considerado este último como el de mayor complejidad, pues tenía que ver con el tamaño de las faenas de pesca que debían llevar adelante las naciones de la UE en aguas del RU. El hecho de que los países de la UE sean partes de la Convención del Mar de 1982, ha facilitado este último punto del acuerdo. Una razón más para que en el Perú nuestras autoridades -son 38 años sin ser parte de este tratado- vean cómo la Convemar, llamada la “Constitución de los Océanos”, es la regla de la regulación marítima internacional.