“Después de ponerte la vacuna, es necesario regresar a casa, mantener el aislamiento social, esperar la segunda dosis y luego esperar al menos 15 días para que la vacuna alcance el nivel de efectividad esperado”, explicaba la bióloga brasileña Natalia Pasternak en una entrevista para la BBC.

Bueno, eso sucede en algunos países de Europa y Norteamérica, mientras en el Perú aún estamos en la incertidumbre. Por ejemplo la vacuna Pfizer ya se aplica en el Reino Unido y Estados Unidos y pronto en México. Posteriormente llegará a Sudamérica, aunque todavía no a Perú porque faltó concretar el acuerdo para adquirir las primeras 50 mil dosis.

Realmente hay muchos responsables. El Gobierno de Martín Vizcarra que no estuvo a la altura de las expectativas de la gente y solo lanzó promesas que se transformaron en un engaño. El Congreso que generó inestabilidad y caos político. El Comando Vacuna que quiso dar muestras de una gran perfomance individual sin priorizar el trabajo en equipo.

Nadie se concentró en solucionar los problemas que afecta a la gente. Alcanzaron un grado de inacción que puede ser letal ante el probable rebrote del coronavirus.

“Lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia”, dijo Bill Gates. Esta afirmación coincide con el 43% de peruanos, según una encuesta de Datum, quienes estiman que lo peor está por venir. Si no estamos preparados y no tenemos vacunas, el panorama será desolador. Ya no hay más excusas. La sensación de vulnerabilidad está creciendo y el Gobierno debería contener esto, que para eso está en el poder.