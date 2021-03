El 81% de víctimas de homicidio en el mundo, son hombres y el 90% de sospechosos de dichos crímenes son hombres también, según el último estudio mundial sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo, casi la mitad de las mujeres víctimas de asesinato y violencia son atacadas por sus parejas o personas de su entorno cercano o familiar.

Si bien la tasa de homicidios en el Perú al 2020 fue una de las más baja en américa Latina (8,3 homicidios versus los 46,5 y 45,6 por cada cien mil habitantes ocurridos en Jamaica y Caracas, respectivamente), ello no nos exime de la necesidad de tomar acciones para revertir la violencia, sobre todo en épocas de confinamiento como las producidas por el Covid-19. En nuestro país, la población penal está compuesta principalmente por hombres (81,342 hombres vs 4,887 mujeres al 2018), siendo el robo agravado el delito de mayor relevancia, seguido del de violación de menores, tráfico ilícito de drogas y demás. De hecho, en el 2018 se registraron 27,243 procesados y sentenciados por robo agravado y tentativa de robo (hombres y mujeres) en comparación con los 8,196 por violación de menores o los 4,075 por violación sexual. Es decir, es mayor el número de delitos de violencia y agresión sexual contra menores y adolescentes que contra mujeres adultas en realidad.

Caron Gentry señaló en su libro “Mothers, Monsters, Whores” que el elevado número de hombres cometiendo actos de violencia y homicidio en el mundo entero, podría tener raíces sociales y culturales más que biológicas, poniendo en evidencia que podría ser éste, reflejo de un patrón de crianza discriminador que no permite distinguir la valoración y el respeto entre hombres y mujeres, estando allí justamente el eje central sobre el que es imperativo reflexionar.

La protección de los menores y las mujeres no solo debe llevarnos a denunciar y luchar por revertir todo tipo de violencia, sino a erradicar también el bullying de la intolerancia a la opinión distinta o a la diversidad. Tenemos que educar a nuestros niños y a nuestras familias para vivir en entornos de tolerancia donde las ideas y las posiciones diversas, puedan ser expuestas y no impuestas, admitidas con respeto y sin agresividad de un lado o de otro, dando el ejemplo de valores y sensibilidad. La indignación por la violencia no debe ser selectiva, debe ser frontal: No a la incivilidad, venga de donde venga, e involucre a hombres o mujeres por igual.