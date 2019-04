LA INMUNIDAD DE GUAIDÓ Y EL ASIENTO DE SU REPRESENTANTE EN LA OEA

La reciente burda y abusiva medida del dictador Nicolás Maduro de decidir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, por haber salido del territorio nacional cuando pesaba un impedimento de la justicia chavista, reconfirma el control absoluto que tiene sobre las instituciones tutelares del país, y aunque muestra con creces el vil carácter de facto, jurídicamente no tiene ni produce ninguna consecuencia, tornándose irrelevante. Lo voy a explicar. Desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de su país todas sus actuaciones son de derecho o de iure; en cambio, las de Maduro, quien fue declarado conforme la Constitución de Venezuela (Art. 233°) en abandono del cargo de presidente por la Asamblea Nacional legítimamente constituida luego del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 -allí estuve presente en mi condición de observador internacional junto a 4 congresistas peruanos, invitados por la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, para contarlo-, son acciones carentes de contenido jurídico porque Maduro no existe para el mundo del derecho. Es verdad que Guaidó queda vulnerable pues bajo cualquier pretexto podría ser encarcelado. Pero es verdad también que Maduro polarizará cada vez más al país y el grito de las calles remecerá al grueso del militarismo, que seguirá su proceso hasta consumar el hartazgo respecto del dictador al que van a terminar dando la espalda. Así va a pasar porque ese es el camino de las dictaduras que ha tenido América Latina, y la de Venezuela no es la excepción. Guaidó debe seguir haciendo aquello para lo que ha sido ungido por la Carta Magna venezolana, es decir, llevar al país hacia elecciones libres y democráticas, y para ello debe primero lograr que Maduro deje el poder. Para ello, ahora más que nunca debe ejercer su presidencia sin límites. Por esa razón la OEA debe otorgar un asiento al representante permanente del gobierno del presidente Guaidó, que es el único gobierno que tiene reconocimiento de iure e internacional. La OEA, en consecuencia, debe asentirlo porque se trata de un acto soberano del Estado venezolano personalizado por el mandatario Guaidó.