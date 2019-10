La izquierda: Alianza electoral

El Comité Nacional de Nuevo Perú decidió postular a las elecciones congresales del 2020 en una alianza electoral con las agrupaciones políticas Juntos por el Perú y Perú Libre.

Ambas agrupaciones tienen presencia política en diversas regiones del país; sin embargo, dicha alianza electoral ha generado críticas porque Vladimir Cerrón forma parte de la agrupación política Perú Libre.

Desde Nuevo Perú, siempre hemos mostrado una conducta a favor de la lucha contra la corrupción, nuestro respaldo a una política educativa con un enfoque de género y nuestro trabajo por construir un país donde todas las minorías sean realmente representadas.

Por lo cual, consideramos que las alianzas electorales no son con personas, sino con las agrupaciones, de las cuales tanto Cerrón como Simon se han apartado y no van a participar en el proceso electoral ni en la toma de decisiones. Ambos deben responder a la justicia.

La alianza electoral debe girar en torno a que en este nuevo Congreso se concreten las reformas que no se pudieron realizar debido al blindaje y la impunidad de la fuerza mayoritaria y sus aliados, como: a) la eliminación de la inmunidad parlamentaria; b) la bicameralidad; c) elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional; d) concretar la reforma política y de justicia; e) sancionar cumpliendo el debido proceso a todos los funcionarios públicos que actuaron al margen de la ley y no pudieron ser investigados; y f) trabajar propuestas por una economía con rostro social.

Igualmente, los militantes de Nuevo Perú debemos sumar todos los esfuerzos para conseguir nuestra propia inscripción electoral y que eso nos permita seguir construyendo un Perú para todos y para todas.

Hacemos un llamado a la unidad de las izquierdas.