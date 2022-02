Quizá lo único bueno que está dejando el lamentable paso de Pedro Castillo por la Presidencia es el hundimiento, ojalá prolongado, de la izquierda cavernaria, chavista, filoterrorista, aliada de la corrupción, ganapán y que claudicó a sus “principios” a cambio de un puesto de trabajo o una consultoría en el Estado al que nunca pueden llegar por votación popular.

El haber apoyado al profesor Castillo les está pasando una inmensa factura por más que ahora tratan de alejarse de la gestión del mandatario y casi de decir que ni lo conocen. El Perú no puede olvidarse que han gobernado con este aliado del corrupto Vladimir Cerrón, y padrino de un machista y misógino como Guido Bellido, ante quien agacharon la cabeza sin problema alguno. ¿Sí o no, Anahí Durand? ¿Sí o no, Francke?

La debacle del régimen del lápiz debería ser el Waterloo de esa izquierda que nunca evolucionó y que como su maestro y guía Fidel Castro, uno de los insepultos dinosaurios del comunismo en América Latina, sigue culpando de sus errores y taras a la “derecha” y al “imperialismo”.

Nada bueno tiene que aportar al país esta gente que solo está para aplaudir a Cerrón, a Marco Arana, a Gregorio Santos y Walter Aduviri o hacerse de la vista gorda ante la violencia terrorista que sigue desangrando al país.

Bien por el Perú, que ojalá se termine de biblioteca por buen tiempo de estos elementos que nos regalaron a Castillo en Palacio de Gobierno.