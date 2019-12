Cuando falta un mes y tres días para las elecciones congresales, extraña no ver a la izquierda con posibilidades de colocar representantes en el próximo Parlamento, a juzgar por los resultados de las encuestas que se van haciendo públicas. Esto se da a pesar de que muchos de sus integrantes incluso se han querido atribuir la responsabilidad del celebrado cierre del Congreso pese a su dudosa legalidad, y se han presentado como abanderados de la lucha contra la corrupción. Parece que a los exponentes del Estado empresario, del populismo, de las políticas públicas fracasadas y de los coqueteos con el chavismo, no les ha resultado el subirse al carro y de aparecer como los salvadores del Perú en la coyuntura actual. De momento, los electores no se están comprando su discurso. Y eso que tribunas mediáticas no les faltan.Más bien llama la atención que Acción Popular, que es un enigma al no presentar rostros conocidos y tener fricciones internas; y el propio fujimorismo tan venido a menos para algunos, encabecen de momento las preferencias. También aparecen la agrupación de César Acuña y el Partido Morado. ¿Dónde están por ahora los de izquierda que daban saltitos en la Plaza San Martín celebrando la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra?En los procesos electorales peruanos todo puede pasar a último momento. Sin embargo, en la foto de hoy debe llamar la atención la irrelevancia de la izquierda. ¿Será que los nexos entre Verónika Mendoza y Vladimir Cerrón se los trajo abajo? ¿La gente ya no creerá en los antiguos amigos y escuderos de Susana Villarán? ¿El ser partidarios del chavismo les está pasando la factura? En las próximas semanas lo sabremos.