La vacancia demostró ser la única forma de librarnos de Pedro Castillo, pero no es el punto final del problema. Cantar victoria solo demuestra que aún no entendemos el accionar de la izquierda criminal ¿Creen que las FF.AA. festejaron la captura de algún cabecilla de Sendero Luminoso declarando el fin del terrorismo? No, porque ellos, a diferencia de muchos políticos actuales, entendieron que en el marxismo existen brazos de acción y brazos ideológicos, siendo estos últimos los más importantes.

Así como la caída de Abimael Guzmán marcó el inicio de la derrota de Sendero Luminoso, solo la caída de Vladimir Cerrón será el inicio de la caída de la izquierda criminal agrupada en diversas organizaciones criminales. El Golpe de Estado promovido por Pedro Castillo, no nació del chotano, sino que es un plan elaborado por el cerebro criminal de Cerrón quien empujó al vacío a su aliado por un objetivo mayor: el momento constituyente.

El 7 de diciembre de 2022 no se dio un golpe de Estado, sino que fue el inicio de un golpe permanente, que sigue en marcha y que tiene como único objetivo tumbarse el sistema democrático a través de una Asamblea Constituyente. Todos son piezas en el ajedrez de la mano detrás del golpe.