La misma historia.

Suena en mis oídos como si hubiera sido ayer. Mercedes Aráoz, la vicepresidenta, entonces en la presidencia de PPK (al que por decirnos que los piuranos ladrábamos le cayó la maldición), vino y nos “pechó” -como se dice vulgarmente- advirtiendo que le tenía sin cuidado si queríamos patear el tablero. Estábamos ya malhumorados, explicándole que la mesa técnica local consideraba que la famosa descolmatación del cauce del río era botar el dinero (unos 300 millones de soles moviendo arena dentro del cauce). Y ellos -particularmente el piurano ministro de Agricultura, Hernández- estaban sospechosamente apurados. Por lo que no debe llamarnos la atención que quieran repetir la historia, tenemos derecho a sospechar. Con este gobierno ya tenemos experiencia de su ineficacia. Porque es el mismo gobierno, ¿verdad? No importa si a PPK lo cambian por Vizcarra y a este por la Aráoz, mientras no tengamos nuevas elecciones seguirán siendo lo mismo. A la gente le tiene sin cuidado las exposiciones, cifras, conferencias, declaraciones y titulares de prensa sobre la reconstrucción. Mientras que, tras las lluvias y crecidas de los ríos, las consecuencias sigan siendo las mismas, el resto es bla, bla, bla, palabras huecas. Por allí escuché o leí que un amigo mío decía que “gracias a las buenas relaciones con el Ejecutivo se había conseguido tal o cual”. Me quedé frío. Y yo que tenía la idea, equivocada entonces, que el gobierno hace lo que tiene que hacer porque es su obligación, es nuestro derecho, y no porque le caigamos simpáticos o no. Los piuranos, algunos y a veces, creemos que decir que “sí” es amigable y decir “no” es agresivo. Debe ser porque no hemos aprendido a decir “no”, a negarnos, oponernos, rechazar o cuestionar una decisión que no nos conviene, con una sonrisa en los labios. Ahora, en el caso de Piura, tenemos una diferencia importante, porque si el Ejecutivo es el mismo, las dos principales autoridades locales son otras, el gobernador regional y el alcalde provincial. Veamos si eso cuenta y nos la vuelven a hacer.