La seguridad nacional es de naturaleza sustantiva y de fondo mientras que una diligencia fiscal, que podría incluir el allanamiento de un inmueble, es un asunto adjetivo y de forma. Lo digo como premisa a propósito de las recientes medidas fiscales realizadas en la sede de Palacio de Gobierno, residencia oficial del presidente de la República, que goza de la mayor preeminencia e investidura constitucional al personificar a exclusividad a la Nación peruana. Me preocupa el ejercicio de acciones procesales que pasen por encima de la propia Constitución, que consagra a la seguridad nacional como un potente concepto jurídico-político dado su carácter esencialmente superior e inoponible como razón de Estado.

En efecto, la Constitución de 1993 establece en sus artículos 163 y 164 que “…el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional” y que ésta “... es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo”. Así, el sentido de la norma jurídica, puntualmente el de la propia Carta Magna de 1993, consagra que el titular del ius imperium es el Estado a través del Poder Ejecutivo pues el presidente de la República, que lo preside, es quien dirige el Sistema de Defensa Nacional. Ahora bien no debe creerse que la Defensa Nacional está solamente referida a los asuntos fuera de las fronteras nacionales o cuando surja un estado de guerra. No.

La defensa nacional es integral en los frentes interno y externo, por lo que una incursión fiscal por el comprensible sentido de perseguir el delito, realizado en la sede del gobierno central (frente interno) podría poner en riesgo la seguridad nacional al levantar información en forma indiscriminada que, una vez conocida, pudiera ventilar asuntos de Estado. Por eso Palacio de Gobierno, guste o no, no es cualquier recinto del Estado. Pensando en la seguridad nacional, me preocupa que se pudiera crear un peligroso antecedente como ventana abierta para una futura incursión fiscal en la sede de los otros poderes del Estado, la sede de las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y hasta del recinto que ocupa la Dirección Nacional de Inteligencia. Cuidado con eso.