Hoy concluyen los debates organizados por el JNE. Hasta el momento se han realizado dos jornadas que, seguramente, han permitido a los electores tomar una decisión para emitir su voto. Hemos visto definiciones y claridad en algunos, pero también demagogia y frases en otros, que parecen diluirse en los viejos vicios políticos. Sin embargo, lo más importante es que el ciudadano tiene una idea más clara sobre los candidatos y sus equipos, como también sobre los que pueden desarrollar mejor todo lo que prometen.

Al cierre de nuestra edición el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no ha decidido si asistirá hoy al tercer día de debate. Creemos que un aspirante al máximo cargo de la Nación no puede evadirse de la responsabilidad de exponer sus planes a todo el país ya que emitirá señales que llevarán a la confusión e incertidumbre no solo a los peruanos sino también a sus propios simpatizantes. Hay que tener presente que la gente no tolera a los políticos inseguros y vacilantes, así que López Aliaga debe hilar fino a pocos días de las elecciones presidenciales.

Los debates han sido una gran oportunidad para escuchar las propuestas de los candidatos. El país tiene que encontrar el camino para recomponer no solo el tejido social sino también para restablecer la confianza del ciudadano en sus instituciones. Depende de nuestro voto para elegir al mejor candidato que solucione la grave crisis que atravesamos, aquel que pueda tomar decisiones rápidas, eficaces y corajudas. Para ello hay que estar informado.