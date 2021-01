Recientemente una jueza del Reino Unido denegó la solicitud de extradición -entrega de un reo o presunto reo a otro Estado para su juzgamiento-, del australiano Julián Assange (49), que fuera requerido por EE.UU. La razón de la magistrada británica es la disminuida situación psicológica del fundador de Wikileaks: “está deprimido y hasta podría suicidarse”, dijo. Assange publicó por las redes y a través de importantes medios de comunicación en el mundo, información considerada confidencial o secreta por Washington, que desde ese momento le puso la cruz y fue a su caza. Advertido, Assange, que ingresó en la embajada de Ecuador en Londres (2012) -gobernaba Rafael Correa-, perdió la protección de asilo diplomático del régimen de Lenin Moreno (2019), que no ocultó profesarle animadversión, retirándole, además, la nacionalidad ecuatoriana en la coronación de su ensañamiento. Aunque, como profesor de derecho internacional, debo reconocer que el despojo del asilo era una decisión soberana de Ecuador, en cambio, por ordenar abrir las puertas de la Misión en Londres y, en consecuencia, entregarlo a las autoridades del RU, el presidente Moreno violó el principio de No devolución, que es pétreo en la doctrina del Derecho de Asilo. En efecto, despreció que este principio consagra que el Estado que retira el asilo concedido a un perseguido, NUNCA deberá entregarlo a las autoridades del Estado persecutor (Reino Unido), sino permitirle negociar otras opciones. En su arribismo político, Moreno solo quería sembrar empatías con Donald Trump, hoy de salida y en desgracia política, y eso estuvo muy mal. Ahora que ha sido denegada la extradición hacia EE.UU. -no puede asegurarse que sea rechazada una cantada apelación de la fiscalía londinense-, la jueza podría concederle libertad condicional. De ser así, Assange debería valorar las ventajas y desventajas del asilo de México, anunciado por su presidente. Teniendo en cuenta que la extradición -como el asilo y el refugio-, tiene un alto componente político, francamente veo difícil que el RU desaire a EE.UU., su histórico mayor aliado en el planeta, y que considera a Assange como enemigo.