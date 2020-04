Hay tantos expertos (reales y autoproclamados) hablando sobre la crisis que vivimos, que hoy prefiero contarles lo que vengo sacando del aislamiento.

Yo crecí en una época muy particular. Nací a mediados de los 90, al final de unos años muy difíciles para el país. Crecí en paz. Crecí en ignorancia. Mis circunstancias me permitieron muchos privilegios. En el colegio y en la vida aprendí lo que fueron los años previos a mi existencia: “ustedes no saben lo que era vivir así”. No. No sabemos.

Cuando tenía 8 años mi hermana me regaló su Discman. Luego su mp3. A los 11 tenía un celular con jueguitos. Tuve la particularidad de crecer en un mundo que crecía más rápido que yo; en un país en bonanza económica; en un contexto privilegiado. A mí –y a muchos que nacieron en situaciones similares–, la vida nunca nos enseñó a tolerar la frustración.

Hace unos días, desde el destemple del encierro, mi laptop se malogró. Las pequeñas tragedias que de pronto se convierten en el fin del mundo. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Me eché a llorar. Y es que normalmente no hubiera esperado 20 minutos para llevarla a arreglar.

Mi vida entera se ha gestado en un entorno de satisfacción inmediata. ¿Problema? Solución. ¿Quieres algo? Tómalo. Y vaya, es un gran mundo para vivir. Pero es un mundo en el que un porcentaje muy pequeño de personas ha tenido la dicha de crecer. Y es un mundo que no nos ha preparado para enfrentar adversidades.

Y no, con “adversidades” no me refiero a tener que aprender a cocinar, lavar, o lidiar con la laptop rota. La banaldiad del ejemplo solo busca ejemplificar desde la trayectoria individual –que tiene millones de variantes–. Quiero decir que es hora de empezar a cuestionar todo lo que el entorno en el que crecimos nos dio. Tomar esta crisis, quizás, como una oportunidad para fortalecer esa parte de nosotros que no sabe qué hacer con un “ahorita no”.