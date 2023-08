La congresista Digna Calle, de la bancada de Podemos Perú, partido del que es dueño José Luna, se ha vuelto a burlar de los peruanos y en especial de sus electores al pedir al Poder Legislativo 60 días más de licencia luego de estar ausente en el Congreso por seis meses, pues ha optado por vivir en la ciudad de Miami, donde tendría todo el derecho de estar de no haber sido elegida para un cargo al que nadie la obligó a postular.

Si tanto le molesta a esta señora el estar trabajando en el Perú desde su cargo de congresista, lo mejor que podría hacer el Congreso sería desaforarla de una buena vez, para que se quede tranquila en Estados Unidos. Así su accesitario podría asumir funciones. Además, téngase en cuenta que hasta hace poco el despacho de Calle seguía contando con trabajadores, algo que nos cuesta a todos los peruanos a cambio de nada.

Días atrás el dueño de Podemos Perú, José Luna, dijo que en breve Calle estaría retomando su trabajo en Lima, al extremo que la señora acaba de ser designada vocera alterna de su bancada. Sin embargo, horas después al ex hombre fuerte de Telesup le jalaron la alfombra, pues su congresista no tiene pensado poner un pie en el Perú y dejar su cómoda estadía en la casa que posee en Miami. Le hizo el avión a su propio líder.

El Congreso debería negar el pedido de licencia de 60 días de licencia y declarar a esta señora en falta al trabajo, con la finalidad de luego echarla. Un Parlamento de por sí peleado con el ciudadano a pie, no puede seguir teniendo en sus filas a quien por decisión propia ya no quiere trabajar. Mientras tanto, los peruanos deberíamos tomar nota del partido de Luna, que no es la primera vez que “aporta” un elemento más que cuestionado a la alicaída política peruana.

Lamentablemente el reglamento del Congreso no es claro frente a una situación tan insólita como esta. En otros tiempos qué se iban a imaginar en el Poder Legislativo que alguien que postuló a un cargo público y que hizo campaña para tener el honor de representar, fiscalizar y hacer leyes en favor de los peruanos, se iba a ir a otro país y negarse a trabajar. Sin embargo, en este Parlamento de lo insólito todo es posible.