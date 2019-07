La Otra agenda presidencial

En el mensaje presidencial, el mandatario Martín Vizcarra puso la agenda política. Pero hay más temas de los cuales preocuparse. Los problemas ciudadanos han quedado eclipsados: inseguridad ciudadana, reconstrucción, salud, educación, entre otros.

Hay que colocar la otra agenda en el despacho del jefe de Estado. Por eso, aunque solo habló de cifras y de una que otra estrategia para enfrentar al hampa, es necesario que inicie una cruzada reformista para frenar a la delincuencia en las calles. No solo atacando al crimen, sino haciendo un trabajo de prevención. ¿Y la depuración en la institución policial?

En la reconstrucción con cambios se requiere replantear el financiamiento de las obras. De los propios gobernadores regionales se ha escuchado este pedido. No solo es simplificar la burocracia creando despachos descentralizados para atender los pedidos económicos. La preocupación de las autoridades es cómo van a financiar los expedientes técnicos para los proyectos. No tienen ese presupuesto.

Sobre el Seguro Integral de Salud (SIS) universal, es muy loable incluir a quienes menos tienen. Sin embargo, no se logrará si no hay un presupuesto que hasta quintuplique el que manejan en la actualidad. Los centros de salud no son clínicas, sino que tienen muchas carencias, de personal, de infraestructura y de logística. Un incremento de pacientes ocasionaría el colapso total.

La educación, como manda la Constitución, es gratuita. Pero la calidad aún le cuesta al Estado ofrecerla. No solo se trata del presupuesto anual, con el que todavía no se puede conseguir que los alumnos lleguen a un nivel de aprendizaje competitivo, sino de los encargados de lograr la calidad educativa. ¿Tenemos los maestros adecuados?