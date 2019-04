La otra dimensión del Congreso

En el sector público, a un funcionario se le procesa hasta por la pérdida de los útiles de oficina. No puede alegar que una mano extraña los desapareció, ni devolverlos sin que no se le procese. Esto pasa en la vida real. En la otra dimensión, la Comisión de Ética del Congreso ha archivado el proceso contra el legislador Jorge del Castillo, cuya asesora cobraba sin trabajar.

En casos similares se ha suspendido a congresistas por tener trabajadores “fantasmas”. Este último término alude a personas que, aun sin pisar el Legislativo, aparecían en la planilla de este poder del Estado. A quienes incurrieron en este delito los sancionaron, y hasta los desaforaron.

No sucederá lo mismo con el congresista Del Castillo, quien afirma que, como su exasesora Dianne Monge Berrocal ya devolvió el dinero cobrado en estos primeros meses sin haber trabajado, el asunto está superado. Así de sencillo. Quiere borrón y cuenta nueva. Si no se hubiera conocido la denuncia periodística sobre este caso, ¿qué habría pasado con la remuneración de dicha excolaboradora del parlamentario aprista? ¿No se iba a enterar el congresista que le estaban pagando a una de sus asesoras sin estar presente? Algo no cuadra.

Tampoco resulta creíble que en su despacho no se hayan dado cuenta de que a la subordinada le estaban cancelando puntualmente sin laborar. “He asumido una responsabilidad públicamente desde el primer día, no es que yo me esté escondiendo de las cosas”, afirmó el ex primer ministro en una entrevista en RPP. ¿Y con eso se supera todo?

Llama también la atención que Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona, congresistas de Fuerza Popular, hayan votado a favor de mandar al archivo este proceso. Otros, tal vez con menos trajín político que Del Castillo, no han tenido la misma suerte. ¿Será que son de otra dimensión del sector público?