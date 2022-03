El reciente enfrentamiento entre Residente y J Balvin, generado por los duros y agresivos comentarios del portorriqueño hacia el colombiano cuestionando su talento y su propuesta musical tuvo hace algunos días un nuevo capítulo. El gran Rubén Blades salió a poner paños fríos al asunto que se convirtió en un tema de división en la industria musical. “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, medido Rubencito, águilas no cazan moscas. No es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”, rapeó el salsero panameño en un video subido en redes sociales. Finalmente el cantautor con un :”no le pongan atención a esas cosas”, dio un consejo a su amigo Residente que fue quien provocó el conflicto. Las sabias palabras finales de Blades tienen mucho significado, y es que tras dos años de pandemia, en los que las actividades de músicos, cantantes, compositores, y todos los negocios relacionados con esa industria colapsaron, lo menos que se debe buscar en estos momentos es generar bandos, resentimientos y elementos que desunan. Que el género urbano, un ritmo en el que se incluye el reguetón, el trap y todas sus fusiones, sea el que predomine actualmente es lo que marca el tiempo y las tendencias. Hay cantantes que están del otro lado que decidieron también incursionar en esos ritmos, y hay otros que se mantienen al margen, siguen en lo suyo y hay un público que los sigue eligiendo a pesar que la moda es otra. El jalón de orejas de Blades y el consejo de no darle importancia a las broncas entre músicos, significa en pocas palabras, que realmente lo que vale la pena es ponerle todas las ganas y el esfuerzo en cómo debe enfrentar la industria los tiempos difíciles. La comercialización y difusión de la música ha cambiado radicalmente y lo que se exige hoy es buscar nuevas estrategias para sumar y contribuir que los cantantes, bandas, músicos, arreglistas, productores tengan mejores ingresos y posibilidades de desarrollarse y no en la bronca de un músico con otro. Más empatía, menos división y violencia es lo que necesitamos.