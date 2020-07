La polémica está sobre la mesa. El anuncio del próximo estreno de “La otra orilla”, serie o telenovela -aún no se conoce el formato- que contará la historia de cinco personajes en medio de una situación límite, ¿pandemia? generó miles de comentarios en las redes. Unos, quedaron gratamente sorprendidos por el video de promoción y otros, descalificaron sin mayor trámite la historia, sin haberse aún estrenado un solo capítulo. Suponiendo que la citada producción de Del Barrio, nos propondrá una ficción enmarcada en lo que estamos viviendo, una tragedia sanitaria sin precedentes, la decisión de llevar en estos momentos este tipo de trama a la pantalla chica es todo un reto, y hasta un riesgo. ¿Por qué? Pues el televidente que consume este tipo de contenidos podría estar saturado de información, cruda, real y lo menos que quisiera ahora es que en el terreno de la ficción, le ofrezcan personajes que deben enfrentar lo que en calle todos vivimos. Una enfermera, un policía, un maestro, una periodista y una señora de la limpieza, son los protagonistas de un guión que nos suena más, a un reportaje de un noticiero, que a una telenovela. Los únicos datos que nos ofrecen en el avance, nos ubican en el tiempo de la crisis porque se incluyen en las imágenes promocionales a hombres y mujeres con mascarillas en una ciudad casi fantasma. ¿Pero está vedado en el terreno de la ficción inspirarse en una tragedia para llevarla al cine o televisión? Para nada, ejemplos hay miles de exitosas y hasta premiadas producciones basadas en situaciones que generaron muerte y desolación. Eso no está en discusión, lo que se cuestiona, es sí en estos momentos, es pertinente hacerlo, mucho más cuando la historia real que genera la ficción no ha terminado de escribirse. Pero en fin, la industria privada del entretenimiento está en todo su derecho de correr riesgos, de apostar por lo que le parece que será rentable y exitoso. Así es el mercado y en nuestro muy frágil ambiente de la producción televisiva siempre hay que celebrar que existan empresas que den trabajo a actores, guionistas, técnicos, asistentes y que generen contenidos. Le pueden gustar a unos, y no a otros, eso funcionará siempre así; como la vida misma.