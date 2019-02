LA POLÍTICA DE DISUASIÓN DE EE.UU. SOBRE EL RÉGIMEN DE MADURO

Estados Unidos si realmente quisiera invadir Venezuela -lo que rechazamos-, ya lo habría hecho. El sello de la acción internacional de Donald Trump es el pragmatismo. Eso lo diferencia de Barack Obama, esencialmente conservador y formal en seguridad internacional, pues solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU autorización para bombardear Siria y, a ojo cerrado, Rusia y China vetaron sus planes. El referido pragmatismo del presidente neoyorquino lo vimos en Siria y Afganistán, a los que bombardeó el año pasado al margen de la ONU y del derecho internacional. Los sucesos del último fin de semana en la frontera con Colombia y Brasil, en que la ayuda humanitaria no pudo ser ingresada en el país llanero, han confirmado a Trump que no sería fácil -no digo imposible- una acción militar. Frente a esta realidad, EE.UU. recurre a una mayor y más intensa estrategia de disuasión militar (movilización del portaaviones Abraham Lincoln hasta las costas de Florida y desplazamiento de tropas hacia Puerto Rico como denuncia Cuba) y otra de disuasión política. El mismo libreto de esta última son las declaraciones del vicepresidente Mike Pence y del secretario de Estado, Mike Pompeo, que refieren que “todas las posibilidades están en la mesa” y que “Maduro tiene las horas contadas”, las cuales fueron secundadas por los presidentes Iván Duque (Colombia) y Juan Guaidó (Venezuela). Lo cierto es que Washington esperaba que el G-Lima incluyera en su reciente pronunciamiento de Bogotá, un párrafo que aprobara esa posibilidad. Pero eso no ha sucedido. El G-Lima no ha doblegado ante las presiones de Trump. Hubiera sido realmente una completa vergüenza que aceptara el pedido estadounidense, corriendo el riesgo sus gobiernos de ser considerados fantoches de la política internacional de Trump -plato servido para el discurso antiimperialista del tirano Maduro-, pues tan solo 20 días atrás en la reunión que tuvieron en Ottawa (Canadá), reiteraron la firme posición del Grupo de rechazar una invasión militar en Venezuela. En efecto, Brasil, Canadá, Perú y otros integrantes del G-Lima no lo aceptaron y eso se llama política regional principista y coherente.