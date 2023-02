Este año se realizarán elecciones generales en Argentina y en los últimos días un precandidato al que le dicen el “Loco” está haciendo mucha bulla y convenciendo a mucha gente con sus propuestas. Incluso he leído en las redes que más de uno dice cosas como esta: “Si Guillermo Moreno se postula para presidente lo voy a votar, si no pongo una foto de Messi”.

El “Loco” es Guillermo Moreno, quien en una de sus últimas entrevistas manifestó: “Si vos no tenes producción, no tenes trabajo, si no tenés muchachos a las 6 tomando el colectivo, ¡el país no camina! Para tener a los obreros en la parada del colectivo, no los tienen que afanar (robar). Miren muchachos, la seguridad o la resuelve el presidente haciéndose cargo o no se resolverá. Para hacerse cargo no es que tiene que estudiar, tiene que poner el cuerpo”.

Ese “Loco” dijo algo muy cuerdo. El presidente o presidenta no se debe refugiar en el pretexto del análisis y la evaluación para dilatar la toma de decisiones. Si el problema es político depende de él o ella. Y si el asunto es muy grave las respuestas deben ser rápidas, fuertes, llenas de coraje, libres de presiones y sordas y ciegas respecto de cualquier privilegio de los congresistas y la clase política, por ejemplo.

En el Perú, paralelamente al chantaje de los congresistas, algunos extremistas han desatado protestas compulsivas y extorsivas que se alimentan de violencia y vandalismo como un eco terrible del pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la presidenta no resolverá con la fuerza de la ley este problema político?

Los grandes perjudicados son los sectores más vulnerables, pero también los pequeños y medianos empresarios, quienes son los principales protagonistas en las economías regionales y generan empleos.