LA RAZÓN DEL ENCUENTRO ENTRE VLADíMIR PUTIN Y KIM JONG-UN

En el mundo, los actores de las relaciones internacionales -Rusia y Corea del Norte lo son- se vinculan por intereses. No existe nada más que justifique los acercamientos o afianzamientos. Los gobernantes de ambos países asiáticos y vecinos lo estaban queriendo hace buen tiempo y, como pasa siempre en la política internacional, es mejor esperar el momento adecuado. El mejor era, sin duda, el contexto devenido luego del frustrado encuentro entre Kim y Donald Trump en Vietnam, en febrero de este año. No es que Kim fuera hasta la ciudad rusa de Vladivostok en busca de otra alternativa frente al fracaso en Hanoi. No. Kim sabe de sobra que su negociación sustantiva y de fondo será inexorablemente con EE.UU., que lo mantiene en jaque con un conjunto de sanciones económicas que han llevado al líder norcoreano a la desesperación; sin embargo, el acercamiento de Kim a Moscú es para decirle a Washington que por más vulnerable que se halle la economía de su país, el régimen de Pyongyang no está solo pues ahora, además de China, tiene el aplauso de los rusos. Kim crea contexto para su inevitable próximo encuentro -fecha aún incierta- con Trump y ese ha sido su principal mensaje para el presidente neoyorquino.

Putin, por su lado, no desaprovecha nada que lo ponga en vitrina internacional -lo acaba de hacer con Venezuela y poco antes con Siria- para seguir creando la idea de que Rusia se encuentra en una relación de horizontalidad con EE.UU., lo que significa vender la idea para el frente interno de su país de que el mundo ha vuelto al escenario bipolar de la Guerra Fría. En la política internacional, el comportamiento de los actores es muy diverso y termina inevitablemente dominado por la especulación. Así, Washington teatralizará su indiferencia sobre el reciente encuentro entre Putin y Kim, pero no detendrá sus presiones a la economía norcoreana, pues sabe de memoria que el apoyo ruso es limitado y no comportará jamás el acto salvífico de su catastrófica economía. Kim usará el tema nuclear abordado con Putin -que busca empoderarlo y sacar provecho de su referida vulnerabilidad-, para remover a Trump hasta cuando se vuelvan a ver cara a cara.