Con altos níveles de audiencia, finalizó la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”, reality de cocina inspirado en “Master Chef Celebrity”, formato que viene obteniendo éxito en televisoras del mundo entero y por el que Latina apostó en una adaptación que se ha convertido en el fenómeno televisivo de la actual temporada. Y por coincidencia, el ganador de la primera entrega, el comunicador y conductor Ricardo Rondón, en su mensaje de agradecimiento resumió la causa del suceso. “Es un nuevo formato sano y divertido. A comparación de otros, este reality no agrede, no hiere ni lastima. En estos tiempos de televisión, esa es la principal virtud de El Gran Chef, duela a quien le duela este programa es un éxito”, agregó. Y es que en tiempos en los que hasta la música ha girado a contenidos explícitos y las propuestas televisivas exigen cada vez más agresividad, “El Gran Chef..”es una bocanada de aire fresco en medio del exceso y las nuevas tendencias del streaming. Punto aparte, es la elección del equipo que está al frente del programa, que demuestra, que no hay que tenerle miedo a la apuesta por los rostros frescos en la televisión; José Pélaez, que tampoco es un recién llegado, es el conductor pintado para desarrollar con ritmo y lucidez el formato y los jurados: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, son el complemento perfecto para un programa que funciona con la precisión de un reloj suizo. Los participantes, elementos vitales para que el televidente se enganche, estuvieron muy elegidos para la primera temporada y también para esta segunda que estamos viendo. Todos los que eligen competir saben que además de intentar cocinar las recetas que proponen los especialistas, hay que mostrarse tal cual se es, sin poses y menos aires de grandes divos de la pantalla chica. Y el ganador, Ricardo Rondón, logró por ejemplo, algo más valioso que llevarse el premio, consiguió que el público lo dejará de asociar como el antipático de la televisión y lo conociera como realmente es, empático, divertido y por momentos tierno. “El Gran Chef Famosos me deja como lección que no hay que negarse a enfrentar nuevos retos y dejar tus miedos de lado”, dijo al lograr el máximo premio del programa, y no deja de tener razón; en el competitivo mundo de la televisión arriesgarse y apostar por contenidos novedosos es hoy una obligación.