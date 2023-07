Preocupa que luego de la destitución de Rosa Gutiérrez de la jefatura de Essalud, cargo en el que jamás debió ser nombrada tras el lamentable manejo de la epidemia de dengue que hizo desde el Ministerio de Salud, ahora ese puesto lo ocupe César Linares Aguilar, quien muestra antecedentes más que dudosos como para estar al frente de una entidad tan importante, y de la que depende la salud y la vida de millones de personas.

La salud pública debería ser una prioridad siempre, y en especial tras la pandemia que nos devastó. Del gobierno del incapaz y corrupto de Pedro Castillo no se podía esperar nada. Allí están dos de sus tristes y célebres ministros, uno famoso por cerronista y por recetar “agua arracimada”; y otro que mandaba a sus asistentes al banco a hacer depósitos de plata sucia obtenida a través de “negocios” más que sospechosos.

Ahora en el gobierno de Dina Boluarte hemos tenido el desastre del mal manejo del dengue con la señora Gutiérrez al frente, y más tarde la llegada al Ministerio de Salud del excongresista César Vásquez, ahijado de César Acuña, quien desde su designación no ha hecho más que sembrar dudas por su pasado. Es evidente que el buen manejo de la salud pública, la que atiende a los más pobres, no es una prioridad de la actual administración.

Si miramos a Essalud, vemos que al frente ha estado un personaje implicado en pagos irregulares a un proveedor, luego la exministra Gutiérrez con su pesada mochila del dengue y que ayer se ha ido tirando barro a la mandataria; y ahora el señor Linares con sus dudosos antecedentes. Incluso el Colegio Médico del Perú ya está pidiendo su salida. Sí, esta es la gente que ha sido puesta al frente de una institución vital para la salud de los peruanos.

La salud pública no debería ser objeto de “experimentos” que hagan que entre y salga gente que además no está calificada para ser puesta al frente. Por favor, un poco de empatía con el peruano que sufre por ser atendido en una cita o una operación. El asegurado, el que está parado en la calle haciendo cola para que lo vea un cardiólogo o un oncólogo, no tiene por qué perjudicarse más por un gobierno que parece no ser consciente que estos errores se pagan con vidas humanas.