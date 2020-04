Tan debatida como la teoría de qué fue primero, el huevo o la gallina, en tiempos de coronavirus hemos puesto sobre la mesa si es la salud o la economía la prioridad del Estado. Y hay gente en las dos tribunas, todos con sólidos argumentos.

Sin duda, ambos sectores convergen en alguna oportunidad. Pero, si no fuera la salud, la educación hubiera ocupado su lugar. ¿La educación o la economía? Así, nos pasaríamos comparando todos los problemas con las frívolas cifras de riqueza que requiere el país para salir adelante.

El Estado, mejor dicho, ningún gobierno, ha sido capaz de llevar la salud a la misma velocidad con la que se desenvuelve la economía. Por eso, antes de entrar en esta crisis sanitaria, podemos asegurar que la economía tiene una preponderancia.

Veamos. Ha sido la economía la que hoy nos puede dar las reservas necesarias para enfrentar al Covid-19. Sin la caja que hoy ostentamos, ningún gobierno hubiera tenido los recursos para inyectar dinero en sectores tan golpeados, como en los hogares.

Ahora bien, ¿es cierto que con salud no hubiéramos logrado riqueza? No, no es verdad. Pero, ese detalle importa más ahora porque una epidemia no distingue clases. El virus une en un hospital, en esos centros que nadie quiere pisar, tanto a un próspero empresario como a un estibador. ¿Ven la diferencia?

En adelante, a quien aspire a gobernar el país, podemos pedirle que, con total franqueza, nos responda si pensará igual que sus antecesores.

Después de este lúgubre episodio, ¿nos hemos podido dar cuenta si solo le seguimos dando prioridad a la buena salud de nuestra economía o a la de las personas que hacen un país?