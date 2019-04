La Semana Santa y el control en las pistas

Dentro de dos días se inicia el feriado largo por Semana Santa y es de esperarse que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como los gobiernos regionales, la Sutran y las municipalidades estén adoptando las medidas necesarias para evitar que nuestras carreteras se sigan manchando de sangre a causa de la informalidad y la falta de control de autoridades que parecen reaccionar solo cuando ocurren accidentes.

Hace apenas dos semanas hemos sido testigos de un hecho que costó la vida de 17 personas que partían a Chiclayo desde el terminal clandestino de Fiori. Todo eso ha sido producto del caos y la informalidad que rige en el transporte interprovincial de pasajeros, cuya demanda se ve multiplicada en estos días. No sería raro que mañana, el miércoles o el jueves algún medio de comunicación reporte que, pese a la tragedia, todo sigue igual en este y otros paraderos.

Las autoridades, y en especial el MTC, tienen una gran responsabilidad ante los peruanos, que están expuestos a perder la vida cada vez que suben a un ómnibus que no ha pasado revisiones técnicas, que fue construido “artesanalmente”, que no opera desde un paradero formal, que pertenece a una empresa “trucha” y que cuenta con choferes que son explotados o son unos verdaderos irresponsables.

Está en manos de las autoridades del transporte que en esta Semana Santa no tengamos muertos que lamentar en las carreteras del Perú, ahí por donde viaja mucha gente que no puede pagar un pasaje en avión. Que no se repitan tragedias como las de Pasamayo o Fiori, que demuestran cuánto nos falta crecer como país.