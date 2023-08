La plataforma política, acuñada por los promotores de la violencia y el caos desde diciembre de 2022, sólo contiene ilegales exigencias políticas:

1) Liberación de Pedro Castillo, el presidente más ignorante y corrupto que ha tenido el Perú, que está penalmente procesado por el Golpe de Estado y por los inocultables delitos de organización criminal y otros.

2) Renuncia de Dina Boluarte, sucesora constitucional del destituido expresidente, que ellos mismos eligieron.

3) Cierre del Congreso, pretensión inviable, que sólo es posible constitucionalmente, por denegatoria de confianza a dos gabinetes.

4) Asamblea Constituyente, institución no contemplada en nuestra Carta Magna para la modificación de la Constitución, con el evidente propósito de sustituir el exitosísimo capítulo económico que establece la economía social de mercado y perpetuar en el poder a un gobernante de izquierda.

5) Nueva Constitución, pese a que la actual ha permitido salir de la pobreza a 12 millones de conciudadanos y de la extrema pobreza a 6 millones, y que no obstante los embates sufridos, nos ha permitido mantener una razonable estabilidad económica.

Como se puede ver, no hay ningún reclamo social, todas son necias pretensiones políticas, promovidas por quienes quieren llevar al país al colapso, con recetas ya fracasadas en todos los países donde fueron implementadas: Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. La llamada tercera toma de Lima del 19 de julio no prosperó, pero no debemos permitir que se repitan los S/ 2,150 millones en pérdidas, los 850 policías heridos, las 20 comisarías atacadas, las 100 casas quemadas, y los miles de peruanos perjudicados por estos desadaptados. De eso, la CIDH no dice nada.