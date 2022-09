De un tiempo a esta parte, muchos patriotas hemos logrado romper con la falsa narrativa del “terruqueo”, una palabra que se inventó la izquierda criminal peruana para defender y justificar, como lo ha hecho siempre, a terroristas y simpatizantes de Sendero Luminoso y el MRTA, o a comunistas que avalan dictaduras sanguinarias como las de Fidel Castro o Daniel Ortega en Nicaragua.

Muchas veces hemos enfrentado batallas legales solo por decir la verdad y hemos salido victoriosos de denuncias por difamación, porque ningún izquierdista o caviar va a poder reescribir la historia o minimizar el terrorismo que sufrimos en el Perú llamándolo “violencia política” o “conflicto armado interno”.

Es por eso que no haber dado la batalla cultural y confrontado a esta gente, durante años, le permitió a Pedro Castillo y a sus aliados de Perú Libre, el Movadef y los narcoterroristas del Vraem, abrirse camino hasta Palacio de Gobierno. Que no les de miedo caer en lo que ellos llaman “terruqueo”, porque la verdad y la memoria están de nuestro lado, y ya hemos visto que los asesinos no salen de prisión arrepentidos, sino ensalzando sus crímenes. ¡Izquierda nunca más!