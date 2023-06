Necesitamos saber que sucedió en el Perú durante la pandemia, cómo se tomaron las decisiones que nos llevaron a tan penosos resultados. Si hubo dolo, improvisación, irresponsabilidad, negociados o intereses viles detrás del drama nacional.

Destacados profesionales del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno, ILADYG, organizaron una conferencia en el Colegio de Abogados de Lima para dar respuesta a los silencios y a la necesidad de informar con seriedad y documentación solvente. Para preguntar cómo el Ejecutivo presidido por Martín Vizcarra junto a sus ministros de salud y del MEF nos colocaron en el indeseable primer lugar de la mortalidad por Covid 19 en el mundo. Con gran expectativa una nutrida audiencia escuchó a los ex ministros de salud Abel Salinas y María Hinostroza, a la experta en contrataciones públicas Mónica Yaya y a los expertos en políticas de salud, Omar Neira y Walter Navarro. Carlos Paredes muy conocedor de la etapa vizcarrista inicio la noche insertando el tema en sus acuciosas investigaciones. El panel de primer nivel generó indignación y revivió el dolor colectivo ante una verdad que comienza a ser revelada, como un punto de inflexión en la oscuridad de lo que se hizo y deshizo. Y una valiosa conclusión, pedir al Congreso una Comisión de la Verdad para deslindar responsabilidades sobre lo que se hizo y deshizo con la vida de los peruanos. No hay fantasmas detrás de las decisiones equivocadas y de los errores que no se deben al simple voluntarismo en las compras de las pruebas rápidas y no moleculares y en el letal retraso en la adquisición de las vacunas. Tampoco en la siniestra falta de oxígeno. Debemos desterrar la impunidad y no ser permisivos con la oscuridad de un drama con secuelas que todavía debemos enfrentar.