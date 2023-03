Los gobiernos regionales de todo el país solo han ejecutado el 6% del presupuesto del 2023, destinado para prevenir desastres climáticos, que en su mayoría ocurren a inicio de año. En el 2022 solo llegaron a utilizar el 68% de recursos. Imagínense que en Pasco, castigado hoy por desbordes de río, deslizamientos y huaicos, solo se ejecutó el 8.6% de su presupuesto.

Hace casi un siglo, el periodista y escritor peruano Federico More decía: “Las naciones débiles y de mal destino o no tienen pueblo o lo tienen miope (...) En las tierras aún no definitivamente formadas es frecuente el caso de desbordes de ríos. El agua borra todos los caminos, oculta los senderos y desposee a las tierras de calidad topográfica valorable. Igual pasa con los pueblos cuya formación no se ha completado. Se desbordan con frecuencia y le quitan a la Nación calidad política precisable. En las tierras nacientes, el río tiende a convertirse en charco”.

Ha pasado tanto tiempo y el Perú sigue siendo un país débil, que se desborda por todo sitio y se ha convertido en un charco por la corrupción. Por negligencia o rapacidad nuestras autoridades nos han dejado esta tragedia.

No se aprenden las lecciones y nos convertimos en un país que vive en una emergencia a horario corrido. Y esto golpea nuestra economía y la confianza de los inversores en nuestro país. Según Macroconsult, en el 2017 se perdieron 4 mil millones de dólares en el Perú, producto del “Fenómeno del Niño”. No aprendimos nada. Se formaron pomposos organismos como la “Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” para que no vuelvan a ocurrir estos desastres, pero nada cambió. La incapacidad, la corrupción, la falta de visión, lo que lloramos siempre y la desidia es la verdadera tragedia en el Perú.