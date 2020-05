El viernes último, el ministro de Salud, Víctor Zamora, fue increpado por algunos consejeros regionales de Lambayeque por la dura situación que atraviesa su jurisdicción a causa de la expansión del coronavirus, que ha provocado una cifra pavorosa de infectados y fallecidos que hace que el sistema de atención no se dé abasto para atender a todos. Las imágenes más dramáticas de esta pandemia hasta ahora las hemos visto en esta zona y el Loreto.

Hasta el viernes, solo en las tres provincias de Lambayeque había dos mil 358 casos confirmados y 211 muertes. Los consejeros afirman que necesitan por lo menos 20 mil pruebas a fin de detectar más contagios. Sin embargo, el ministro Zamora llegó con apenas 500 adicionales, lo que despertó el malestar de los representantes de esa región que ya ha visto colapsar los hospitales y mortuorios. A eso se suma que faltan médicos y enfermeras para atender a la gente.

La cosa es crítica. No obstante, desde un inicio se alertó de la ineptitud del gobierno regional, que hoy reclama, para ponerse al frente de la emergencia. Junto con Arequipa, Piura, Loreto y Madre de Dios, Lambayeque ni siquiera invirtió el presupuesto enviado desde Lima a fin de salvaguardar la vida de la población. El Ministerio de Salud, por su parte, adoptó medidas que a todas luces han resultado tardías e insuficientes, todo lo cual se está pagando con cientos de vidas.

Pero ahí no acaba todo, pues el viernes último también estuvo en Chiclayo el ministro de Defensa, Walter Martos, quien llamó “irresponsables” a los que no hacen caso al aislamiento social dispuesto para evitar contagios. Por estos días el toque de queda casi ni se percibe. Esto es algo que no se puede soslayar al momento de tratar de explicar lo que está pasando en Lambayeque, a diferencia de otras regiones donde las cifras no son tan críticas.

Se han dado deficiencias en todos los frentes y es necesario tomar acciones específicas para esta golpeada región, que también tiene como foco de infección y de consecuente violencia al hacinado penal de Picsi. La gente se está muriendo y hace poco un médico formuló un dramático llamado para paliar esta situación a través de RPP. El presidente Martín Vizcarra ha entendido los reclamos y ayer ha asegurado que se tomarán medidas. Habrá que ver.