El conflicto que vive la mina Las Bambas es tal vez el más grave del sector minero en el país en los últimos años no solo por la larga paralización, sino por la necesidad que tiene el Estado de contar con los recursos que provienen de los impuestos por la explotación de la principal mina de cobre del país.

Antes de la pandemia, según datos del PNUD de 2019, en el Índice de Desarrollo Humano para las Regiones, Apurímac ocupaba el puesto 24 (el penúltimo escalafón), solo superado por Huancavelica, es decir, que la intensa actividad minera en este departamento y que deja ingentes recursos para la inversión —en la paralización de estos 50 días, se estima que Apurímac dejó de percibir S/ 160 millones— no ha logrado impactar en los niveles de ingreso familiar per cápita, la educación secundaria completa, los años de educación de la población adulta y la esperanza de vida al nacer. En otras palabras, los pobladores no perciben los beneficios.

¿Es un problema del modelo de negocio? No, pero así lo quieren presentar algunos. Lo que muestra en realidad, es una radiografía de la corrupción que carcome los recursos públicos, desvirtuando el sistema de contratación descentralizado y para corregir esto, para poder llevar los beneficios económicos a la población, las minas tendrían que realizar estrategias para hacer obras por impuestos con la autorización del nivel central, impactando más en la vida de los pobladores y esquivando la intermediación de las autoridades territoriales.