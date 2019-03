"Las Bambas" y las "soluciones bamba" a los conflictos mineros

El nuevo conflicto minero de Las Bambas vuelve a poner al descubierto el fracaso estructural del Estado para encaminar un modelo económico en el que la clase política, en su gran mayoría, jamás ha creído lo suficiente como para llevarlo a fondo. Y es que en un país -mejor digamos, en un territorio poblado- en el cual el Estado de Derecho es solo una formalidad, la actividad minera es y seguirá siendo el rehén perfecto para los grupos violentistas alentados por las izquierdas. En tal contexto, el chantaje, la invasión, la toma de carreteras y la insania de utilizar como escudos humanos a mujeres, ancianos y niños se convierten en instituciones válidas para canalizar el “diálogo” entre el Estado y la sociedad. Ya no es la ley y, por supuesto, menos aún los representantes en un Parlamento. Las ONG se convierten en los verdaderos partidos políticos. Y las entidades del Estado no tienen sino que ponerse de rodillas para acallar la protesta y salvar las encuestas del mes. Como resultado, los inversionistas extranjeros serios jamás traerán su dinero al Perú, aunque el propio Presidente anuncie en foros internacionales que es el mejor destino de las inversiones (¡?) ¡Qué bueno hubiese sido que utilizara el referéndum para impulsar una ley verdaderamente reformadora que estableciera derechos de propiedad sobre el subsuelo! Pero malgastó la oportunidad. Sin embargo, esta es la madre del cordero. Lo demás son soluciones bamba. Si las comunidades fueran propietarias del subsuelo de sus tierras, serían asociadas de las empresas mineras y se volverían millonarias. Acuerdos de una sola vez y punto, sin ulteriores exigencias a una interminable lista de “demandas” que oportunistamente aprovechan ciertos dirigentes azuzadores. Y los acuerdos privados entre comunidades y empresas ahorrarían burocracia y pérdidas productivas. Claro, eso sí, se acabaría con buena parte de la industria de las ONG. Una pena. Que se pongan a trabajar por el Perú y no en su contra.