Las evaluaciones de nombramiento docente

En diciembre del 2015, el Ministerio de Educación da a conocer el nombramiento de 8137 docentes en la primera escala de la carrera magisterial, como resultado de la evaluación de 192,397 postulantes (4.23%). El año 2017, fueron evaluados 208,026 docentes e ingresaron 10,932 (5.26%). En el 2018, fueron nombrados 10,120 docentes de 194,556 evaluados (5.20%), lo cual constituye en promedio un porcentaje muy bajo (4.89 %)[1].

Tal estadística, dice un sector de economistas de la educación, se debe a la baja calidad de los maestros y a que la valla es muy alta. Sobre esto cabe preguntar, ¿la mayoría del magisterio que postula al nombramiento sí es apta para enseñar como “contratados”, pero no como “nombrados”? ¿Por qué el Ministerio de Educación no revisa la validez de las pruebas clasificatorias nacionales, así como la confiabilidad de las matrices, procedimientos y actores que intervienen en la evaluación institucional? ¿Por qué no toma en cuenta que un sector de directores de colegios estaría declarando desiertas varias plazas para seguir contratando a docentes que les son allegados? Lamentablemente, durante mi gestión no tuvimos tiempo para buscar respuestas a estas interrogantes y avanzar en el fortalecimiento de la meritocracia magisterial.

Sí fue posible, en cambio, impulsar en el Congreso la modificación de la Ley de Reforma Magisterial, para que los concursos sean anuales hasta el 2022 y no cada 2 años, pues de lo contrario, se podía llegar hasta el 70%-75% de maestros contratados. La previsión era llegar precisamente al 70%-75% de maestros nombrados.

Sería bueno que la ministra Flor Pablo busque respuestas a estas y otras interrogantes, y tome las medidas que correspondan para no precarizar la carrera pública magisterial y, desde luego, para que los nombrados sean los mejores con estándares de calidad.

[1] Fuente:

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/evaluacion-en-cifras/