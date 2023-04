Los retrocesos más palpables del constitucionalismo en el siglo XXI se evidencian por la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus representantes políticos que, ante cualquier irregularidad, infracción o inconducta, terminan rotulándose con frases mediáticas y alcance masivo que degradan la institución parlamentaria. Se trata de una realidad que vivimos producto de la crisis de representación y formación ciudadana, pero que debe distinguir al infractor de la institución, es decir, sancionar con severidad al primero tras afectarse la imagen del Congreso que debería reconocerse como algo parecido a un “templo” para la democracia representativa. Por eso, cualquier falta a un deber de función debería considerarse como un “sacrilegio” a sus nobles fines: representar, fiscalizar y legislar para una comunidad política.

El constitucionalismo clásico y sus instituciones nacen gracias a las acciones del parlamento y los jueces contra los abusos del gobierno. Los representantes fiscalizan al ejecutivo que administra nuestros impuestos, la judicatura controla cualquier acto arbitrario del ejecutivo contra los ciudadanos. Hoy en día ambas instituciones padecen un grave deterioro. Por eso, consultar a los ciudadanos por la no reelección congresal inmediata no forma y tampoco es materia de una reforma política. Nos preguntamos, ¿existe algún país en el primer mundo que sea democrático, que garantice las libertades y que no cuente con un sólido poder judicial? La judicatura es la base que sostiene un Estado de Derecho; bajo similar razonamiento, ¿puede existir una democracia representativa sin parlamento? Es imposible concebir un sistema de libertades carente de representantes que conformen una clase política en el tiempo.