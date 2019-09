LAS FOTOS DE GUAIDÓ EN LA FRONTERA CON COLOMBIA

Las fotos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, en que aparece junto a dos delincuentes colombianos de la zona de frontera, sigue ganando titulares en los medios de comunicación de la región. No es difícil darse cuenta de que fueron difundidas con el único objetivo de desprestigiarlo y con ello, por supuesto, debilitarlo, sobre todo en una etapa en que las presiones (congelamiento de cuentas en EE.UU., bloqueo, intervención, TIAR, etc.,), para que Nicolás Maduro deje el poder, enciman a la dictadura. Podríamos ordenar algunas ideas en torno de esta bajeza del régimen tirano que preside Maduro.

1° Las fotos no han sido negadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dijo: “Nos tomamos fotos con muchísima gente y con mucho riesgo logramos pasar (…). Es difícil discriminar quién pide una foto”. Eso es bueno porque confirma que actúa con total transparencia y, además, que muestra que no tiene nada que temer frente a la idea maliciosamente cundida por los chavistas de que tendría conexiones con grupos paramilitares o delincuenciales colombianos, que lo habrían ayudado a cruzar la frontera para asistir en Cúcuta al denominado “Concierto por la libertad de Venezuela” realizado el pasado 22 de febrero. 2° La difusión de las fotos solo puede tener dos orígenes: a) Deliberadamente fue planeada por Maduro y la cúpula militar corrupta que lo sostiene -donde seguramente los cubanos, grandes influyentes en el gobernante gendarme, tendrían mucho que ver- con el único objetivo de mermar la imagen de Guaidó, presidente de iure, reconocido por más de 55 Estados de la comunidad internacional; o, b) Los dos delincuentes con que aparece fotografiado Guaidó, miembros de la banda criminal “Los Rastrojos”, esperaron el paso por la frontera del joven mandatario llanero para tomarse las fotos con el único deseo de sacarle el máximo provecho, es decir, para venderlas a los militares maduristas que, sin pensarlo dos veces, pagaron el precio sin regateo; y 3° Está claro que la frontera colombo-venezolana es para Maduro el escenario ideal para seguir alterando la ya deteriorada relación bilateral con Colombia, promoviendo la idea de una zona de tensiones bilaterales, confirmando que no ha sido gratuito que disponga la movilización de tropas hasta la frontera.