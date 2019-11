Las frías cifras

Vamos cerrando el 2019 y, según un análisis publicado ayer por El Comercio, que recoge información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta octubre último el Poder Ejecutivo solo ha ejecutado el 51% de su presupuesto para este año destinado a carreteras, colegios, hospitales y demás, pese a las inmensas necesidades que afectan a los peruanos, en un contexto de contracción de la inversión privada y una coyuntura internacional nada favorable.

Este es un grave problema que el Poder Ejecutivo no puede achacar a ese Congreso plagado de sinvergüenzas y corruptos que hemos tenido. Acá estamos ante una deficiencia de gestión netamente del Mandatario, sus ministros, sus viceministros, sus funcionarios y sus equipos, que nada tiene que ver con el "obstruccionismo" que se ha atribuido al fenecido Poder Legislativo como para tapar los pocos o inexistentes logros vistos en el gobierno del presidente Vizcarra.

El jefe de Estado debería ir pensando muy bien en cómo va a explicar a fin de año a los peruanos la baja ejecución de presupuesto en los ministerios mientras las necesidades abundan. ¿A quién va a echar la culpa? Y es que por más que se haya dado un decreto de urgencia para acelerar el gasto público de acá a fin de año, será difícil llegar a lo esperado teniendo en cuenta, además, que diciembre es un mes casi muerto para el Estado.

Si vamos al Producto Bruto Interno (PBI), el pasado 28 de julio el presidente Vizcarra fue bastante optimista y señaló que llegaríamos al 3.5% de crecimiento en el 2019. No obstante, el lunes último el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha dicho que en setiembre la caída de la inversión minera nos pasará la factura. La proyección que ha hecho el ente emisor apunta a que cerraríamos este año con 2.7% en azul.

Estuvo bueno criticar a ese Congreso para el olvido que ya no está, ponerse al frente de la lucha contra la corrupción y hacer reformas políticas y electorales aunque no se vayan a aplicar en los comicios legislativos del próximo año. Sin embargo, también hubiera sido positivo, en el año que termina, hacer gestión y atacar los problemas de los peruanos con los recursos que sí tenemos pero que el Ejecutivo no logra gastar. Los ciudadanos merecemos una explicación.