LAS MATANZAS EN EE.UU.: UN PROBLEMA RACIAL O DE LIBERTAD DE USO DE ARMAS

Las recientes masacres en EE.UU. (Texas y Ohio) colocan en el debate nacional de ese país determinar cuál es su verdadero origen y cómo solucionarlo. La discusión gira en torno del problema racial por sectores sociales, particularmente de blancos denominados supremacistas, que se creen superiores a los demás, despreciándolos (crimen de odio). Junto a este serio problema, insólitamente en el denominado país de todas las sangres, se encuentra el cuestionado derecho de uso de armas que sigue ensangrentando al país. En el caso de los supremacistas, que son personas en su mayoría vinculadas a los sectores ultraconservadores o ultraderechistas, esencialmente racistas, con un importante registro en EE.UU., consideran que el hombre blanco es inobjetablemente superior a los demás, a los que ven siempre como menos personas. Los negros y los aborígenes fueron sus víctimas en gran parte de su historia nacional en el siglo XIX, con marcada presencia en los tiempos de la guerra de secesión estadounidense (1861-1865), en que se enfrentaron los Estados del Sur, llamados los Confederados, contra los del Norte, que integraron la Unión, hallándoles grandes defectos y escasamente o ninguna virtud. Con los años, su desdén e irritabilidad se concentraron en los foráneos, convirtiendo a la xenofobia en una regla de vida. Gran parte de los supremacistas han aplaudido las políticas duras del presidente de Donald Trump -hoy convertido en el centro de las imputaciones por estas desgracias- sobre los migrantes, especialmente musulmanes y latinos. En el fondo son antisistema e intolerantes porque no aceptan la convivencia pacífica con gente que no piensa igual que ellos o porque son físicamente son distintos. En cuanto al debate sobre el uso de armas, penosamente suele priorizarse durante las campañas presidenciales (Clinton vs. Trump) o cuando suceden acribillamientos colectivos como los recientes. El uso de armas no es de ahora. La segunda enmienda a la Constitución de los EE.UU. lo permite sin restricciones, viéndose antes que como un asunto de seguridad como un tema esencialmente de derechos individuales, no siendo afrontado el problema desde la raíz. Viendo ambos asuntos por separado y sin que en la Casa Blanca y en el Capitolio tomen el toro por las astas, las matanzas seguirán.